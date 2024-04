Ruffano, in fiamme una pasticceria del centro del paese

Un incendio è divampato poco dopo le 16 di giovedì 4 aprile a Ruffano, in pieno centro.

Per causa ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono propagate all’interno di una pasticceria situata in piazza IV Novembre. I residenti della zona hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

In seguito all’incendio non si registrano feriti, mentre i danni sono in fase di quantificazione.

