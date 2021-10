Ruffano | Giunge in bici e rapina tabaccheria per poi fuggire a piedi

Non è la prima volta che la tabaccheria “Torsello” di Ruffano viene presa di mira da malviventi. E’ successo di nuovo. Nel primo pomeriggio, un uomo, giunto in sella ad una bicicletta e armato di coltello, si è presentato davanti alla titolare minacciandola e facendosi consegnare i soldi presenti in cassa, circa 3mila euro. Arraffato il bottino il rapinatore si è dato alla fuga a piedi tra le vie del paese lasciando lì la bici e gettando per terra il coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione coadiuvati dai colleghi della compagnia di Casarano. Al vaglio degli inquirenti la visione delle immagini delle telecamere installate in zona.