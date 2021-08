Ruffano | Droga e un fucine in casa: ai domiciliari un 19enne

In casa aveva droga e un’arma. A finire nei guai a Ruffano un ragazzo di 19 anni, incensurato. Fermato per un controllo personale, esteso poi nel suo appartamento, è stato trovato in possesso di 147 grammi di marijuana insieme al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. 1.500 euro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio e un fucile Hatsan ad aria compressa, calibro 4,65, con matricola abrasa. Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari.