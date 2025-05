Rubolino non sarà l’allenatore del Ferrandina in Serie D

Si conclude ufficialmente il rapporto tra l’Asd Ferrandina 17890 e l’allenatore Giovanni Rubolino, che non sarà più alla guida della prima squadra rossoblù.

La società ha comunicato la fine della collaborazione attraverso una nota ufficiale, sottolineando con gratitudine l’importante percorso condiviso. Con Rubolino in panchina, il Ferrandina ha vissuto una stagione esaltante, culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza lucana, risultando prima tra le squadre della regione.

Il club ha espresso profondo apprezzamento per l’impegno e la professionalità dimostrati dal tecnico in ogni fase del suo incarico. “La dedizione di mister Rubolino non è mai venuta meno – si legge nella nota – e per questo tutta la società desidera esprimere un sentito ringraziamento”.

A nome del presidente Domenico Pepe e dell’intera dirigenza, l’Asd Ferrandina ha voluto augurare al tecnico le migliori fortune per il proseguimento della carriera: “Ci auguriamo che il futuro gli riservi nuove e affascinanti sfide”.

La separazione arriva al termine di un’annata che resterà nella storia del club, con il nome di Rubolino legato a una delle pagine più belle del Ferrandina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author