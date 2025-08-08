Rubata l’auto a una turista tedesca, ritrovata ad Andria

È stata ritrovata ad Andria, grazie a un’operazione congiunta tra carabinieri e polizia di Stato, l’autovettura rubata nei giorni scorsi a una turista tedesca in vacanza con la famiglia a Polignano a Mare. L’auto, sottratta nella stessa giornata in cui la donna aveva raggiunto la località barese per le vacanze estive, è stata rintracciata nel giro di poche ore nel territorio della provincia Bat e riconsegnata alla legittima proprietaria.

Determinante, per l’esito positivo dell’operazione, è stata la sinergia operativa tra le forze dell’Ordine e la prontezza della comunicazione tra reparti. Dopo il furto, la turista si è subito rivolta alla Stazione dei carabinieri di Polignano a Mare per sporgere denuncia, fornendo anche le ultime coordinate gps rilevate dal sistema di localizzazione installato a bordo del veicolo. I dati hanno indicato con precisione la posizione dell’auto nel comune di Andria.

La segnalazione è stata immediatamente girata alla Sala Operativa della questura della Bat, che ha inviato sul posto una volante. Gli agenti della polizia di Stato, intervenuti tempestivamente, hanno individuato l’autovettura e, dopo i dovuti accertamenti, ne hanno disposto la restituzione alla proprietaria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author