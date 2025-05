Rubata la reliquia di San Giovanni Bosco a Molfetta, indagini in corso

Un uomo si sarebbe introdotto ieri mattina nella chiesa di San Giuseppe a Molfetta e avrebbe rubato una reliquia di San Giovanni Bosco custodita in una teca. A denunciare l’accaduto è stato il parroco, don Raffaele, che ha consegnato ai carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne alla chiesa, attualmente al vaglio degli investigatori. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe diretto in maniera spedita verso l’altare, avrebbe rimosso il vetro di protezione e asportato il reliquiario, contenente un pezzo di stoffa appartenente all’abito che don Bosco vestiva durante la sua ultima malattia, dono degli Ex Allievi di Valdocco, il complesso salesiano di Torino dove il Santo fondò la Congregazione e visse fino alla sua morte. “Stavo ricevendo una persona nel mio ufficio – racconta don Raffaele all’Agi – quando, uscendo, mi sono imbattuto in un uomo sulla trentina che ha detto di essere di Bari e mi ha chiesto dei soldi. Gli ho consigliato di rivolgersi alla sua parrocchia di provenienza, ma non immaginavo che avesse già nascosto nello zaino la nostra preziosa reliquia”. Il parroco si è accorto del furto solo successivamente, all’esterno della chiesa, dove ha trovato abbandonato il reliquiario, distrutto e privo della reliquia. “Forse pensava di ricavare qualcosa di più – ipotizza il religioso– ma quello che conta è che venga restituita quanto prima: quella reliquia appartiene a tutta la comunità e a chi ama San Giovanni Bosco”. Il furto avviene a pochi giorni da un altro episodio analogo: nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, una banda ha trafugato dalla chiesa dell’istituto Valsalice a Torino, oltre a oggetti liturgici, anche una reliquia di Don Bosco, una scheggia di osso contenuta in una teca. Le indagini sono in corso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author