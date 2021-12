SAN MICHELE SALENTINO- Ha lanciato l’appello sui social nella serata di domenica 19 dicembre, nonno Mingo di San Michele Salentino, chiedendo l’aiuto dell’intera comunità a ritrovare il regalo di Natale per il nipote Giuseppe che i ladri gli hanno rubato e così è stato: i carabinieri del Nor di San Vito dei Normanni hanno ritrovato il dono e rimesso sotto l’albero di Natale.

Quella notte stessa, i militari nel corso di un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori sul territorio, sono riusciti a sventare un furto in un’abitazione rurale di San Vito dei Normanni costringendo due malviventi a darsi alla fuga.

I due ladri hanno abbandonato sul posto un furgone, risultato rubato, con all’interno passamontagna, attrezzi da scasso e la refurtiva razziata nel corso della notte nei comuni di San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, restituita, la mattina dopo ai proprietari.

Nella refurtiva i carabinieri hanno trovato anche la mini-moto a scoppio destinata al piccolo centauro di San Michele Salentino e l’hanno restituita alla famiglia che con tanti sacrifici l’ha acquistata anni fa e passata di padre in figlio per tradizione. Nonno Mingo l’ha regalata al nipotino Giuseppe e ora il baby rider ringrazia di cuore gli Angeli in divisa che gli hanno restituito il Natale e la certezza che i carabinieri difendono e proteggono il territorio.