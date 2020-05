Rsa Soleto, sale a 20 il numero delle vittime

Condividi

Sale a 20 il numero delle vittime del Coronavirus nella Rsa di Soleto "La Fontanella". Si tratta di Antonio Costantini, neurologo 68enne, in servizio nel viterbese, nel reparto di Riabilitazione Neuromotoria di Villa Immacolata a San Martino al Cimino, fino a quando un ictus non l'ha costretto a trovare ospitalità nella Rsa.

Ad annunciare il suo decesso è stato il Sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, con un post su Facebook:

"Brutta notizia per la Nostra Comunità, è venuto a mancare il Dott. Antonio Costantini, Medico, uomo di Scienza e professionista stimato, innamorato del Suo lavoro e della nostra Soleto. Lo avevo chiamato tempo fa per complimentarmi delle Sue grandi scoperte, pur non conoscendolo personalmente, ho trovato una persona eccezionale di una umiltà unica come solo i Grandi sanno essere. La terra ti sia lieve Dott. Antonio, come mi avevi autorizzato a chiamarti".