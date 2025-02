Campi Salentina, Rsa: richieste di pagamenti arretrati: Mazzotta (FI) chiede l’intervento della Regione

Campi Salentina – Scoppia il caso delle richieste di pagamento arretrate agli utenti della RSA di Campi Salentina. La società Sviluppo e Gestione di Attività Sanitarie (SGAS), che fino allo scorso anno gestiva la struttura, ha inviato ai pazienti e alle loro famiglie solleciti per il saldo delle quote relative al periodo luglio 2023 – novembre 2024, nonostante la struttura sia passata alla gestione pubblica lo scorso dicembre.

La questione è stata sollevata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Paride Mazzotta, che ha definito la situazione “inaccettabile” e ha chiesto l’intervento immediato della Giunta regionale.

“Come è noto – spiega Mazzotta – da dicembre 2024, per legge regionale, la gestione della RSA è diventata completamente pubblica. Eppure, la società privata che la gestiva in precedenza sta inviando raccomandate con richieste di pagamento agli utenti, nonostante la Regione, con una PEC inviata lo scorso gennaio, abbia chiarito che la quota di compartecipazione a carico dei pazienti è fissata al 50%, e abbia diffidato SGAS dal pretendere arretrati.”

Secondo Mazzotta, si tratta di un atto illegittimo che rischia di mettere in difficoltà molte famiglie, già provate dalla gestione di un caro congiunto non autosufficiente. Per questo, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente in Consiglio regionale, affinché la Regione prenda provvedimenti a tutela degli utenti.

Sulla vicenda è intervenuto anche Gabriele Guerrieri, consigliere comunale di Campi Salentina, che ha ringraziato Mazzotta per l’attenzione dimostrata verso il problema:

“Ho sollecitato l’intervento del consigliere Mazzotta per tutelare i tanti utenti che stanno ricevendo richieste di pagamento non dovute. Attendiamo ora la risposta all’interrogazione e ci auguriamo un’azione immediata da parte della Regione per fare chiarezza e fermare questa vessazione”.

La richiesta alla Regione: tutela per le famiglie

Le famiglie degli ospiti della RSA di Campi Salentina ora attendono una presa di posizione chiara da parte della Regione Puglia, affinché venga confermata la natura non dovuta di queste richieste di pagamento e venga garantita la tutela economica degli utenti. Intanto, Mazzotta e Forza Italia promettono di continuare a monitorare la vicenda per evitare che si trasformi in un ulteriore peso economico ingiusto per chi già affronta situazioni di fragilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts