RSA Ostuni, Gioia: “Le carte smentiscono Amati, è il momento della verità”

Nuovo capitolo nella vicenda della RSA di Ostuni. Con un comunicato diffuso il 1° settembre, il consigliere regionale per la Sanità Tommaso Gioia ha replicato alle dichiarazioni dell’assessore regionale Fabiano Amati in merito all’internalizzazione del personale.

“Più leggo i suoi comunicati, più mi convinco che pensi di avere a che fare con persone sprovvedute” ha dichiarato Gioia ricordando che le delibere dell’ASL di Brindisi del 5 e 13 agosto e le note dell’Assessorato alla Salute dell’11 luglio e dell’8 agosto evidenziano difficoltà e criticità.

Secondo Gioia, solo 37 lavoratori risultano compatibili con l’internalizzazione, come indicato dal Dipartimento regionale. L’assunzione di tutto il personale, ha spiegato, comporterebbe un costo di circa 2,8 milioni di euro, mentre con i 37 operatori il costo si attesterebbe a 2,2 milioni, rendendo l’operazione sostenibile.

Il consigliere ha sottolineato che anche i sindacati, pur favorevoli al percorso, hanno espresso preoccupazioni e che sul fabbisogno di personale emergono discrepanze: “Il Dipartimento con nota dell’11 agosto per un modulo da 62 pazienti prevede 37 unità, non 55 come sostiene Amati”.

Gioia ha inoltre ribadito che i provvedimenti già adottati per le RSA di Campi Salentina, Troia e San Nicandro Garganico devono valere anche per Ostuni e per le altre 11 strutture pugliesi, senza scorciatoie né eccezioni.

Infine, ha escluso qualsiasi intenzione di chiudere o ridimensionare i servizi sanitari: “Né noi né i sindacati vogliamo dismettere la RSA di Ostuni. Forse è qualcun altro a voler depotenziare i nostri ospedali”.

Gioia ha quindi proposto un incontro pubblico con lavoratori, sindacati e cittadini per discutere apertamente, “carte alla mano”, la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla cooperativa sociale Medihospes, attuale gestore della RSA.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author