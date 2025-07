RSA Ostuni, Gioia: “Internalizzazione? Serve scelta politica chiara”

“L’internalizzazione della sola RSA di Ostuni non può prescindere da una decisione politica più ampia che coinvolga l’intero sistema delle strutture pubbliche regionali”. È quanto affermato da Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha replicato alle recenti dichiarazioni dell’assessore Fabiano Amati.

Gioia ha ribadito che la responsabilità di un simile indirizzo spetta al Consiglio Regionale, alla Presidenza della Giunta e all’Assessorato alla Sanità. “Amati la smetta di vestire i panni del giurista e del censore, perché credo sia consapevole anche lui che non si possano fare differenze tra strutture”, ha dichiarato.

Il consigliere ha inoltre evidenziato come il Direttore Generale della ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, sia in attesa da oltre due anni di indicazioni operative per bandire una nuova gara. Nel frattempo, è stato costretto a prorogare il contratto con l’attuale gestore della RSA di Ostuni, con 64 dipendenti in servizio.

Sul tema delle 11 RSA pubbliche un tempo affidate alla Fondazione San Raffaele, poi passate ad altri soggetti, Gioia si è chiesto come mai Amati, in Regione da oltre vent’anni, non abbia sollevato obiezioni in passato, pur avendo visto scorrere nei bilanci regionali oltre 250 milioni di euro destinati alla fondazione.

“La normativa è chiara – ha aggiunto Gioia -: laddove sia possibile indire una gara, va fatto. E in questo caso sarebbe stato possibile, se solo la Regione avesse espresso un indirizzo chiaro, come avvenuto per i centri neurolesi di Ceglie Messapica e le RSA di Campi, Troia e Sannicandro”.

Gioia ha auspicato si faccia piena chiarezza sui rapporti tra la ASL di Brindisi e i soggetti gestori della RSA di Ostuni, in particolare su eventuali compensazioni, riduzioni o azzeramenti di canoni. “Ma è il metodo, non il merito, a essere sbagliato. Le uscite di Amati spesso appaiono ostili e non costruttive. Così non si rafforza né la politica né l’azione istituzionale”, ha concluso.

