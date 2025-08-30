RSA Ostuni, Bruno: “Non si deve perdere un solo posto di lavoro”

Preoccupazioni sulla vicenda dell’internalizzazione della Rsa di Ostuni. A lanciare l’allarme è Maurizio Bruno, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile, secondo cui la procedura scelta rischia di penalizzare una parte consistente dei lavoratori.

“Solo 31 dipendenti su 56 potranno transitare all’Asl a causa dell’articolo 4 del regolamento regionale che disciplina standard e requisiti organizzativi delle aziende sanitarie pugliesi – ha spiegato -. Condividiamo le perplessità dei sindacati: l’internalizzazione deve garantire tutti i dipendenti, senza esclusioni”.

Secondo Bruno, una scelta politica frettolosa rischierebbe di incidere negativamente non solo sulle famiglie dei lavoratori ma anche sugli stessi utenti della Rsa, che si troverebbero con un personale dimezzato.

Il consigliere Pd ha quindi chiesto a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, e a Raffaele Piemontese, assessore alla sanità, di prevedere nella prossima legge di bilancio regionale una norma specifica per l’internalizzazione della struttura di Ostuni, come già accaduto per il centro di riabilitazione di Ceglie Messapica. Inoltre, ha sollecitato Fabiano Amati, assessore al bilancio, a reperire le risorse necessarie per garantire il transito in Asl di tutti i dipendenti.

Bruno ha infine chiesto che a Maurizio De Nuccio, direttore generale dell’Asl di Brindisi, vengano fornite chiare indicazioni dal Dipartimento alla Promozione della Salute per sospendere le procedure in corso in attesa dell’approvazione del bilancio regionale.

“L’internalizzazione della Rsa di Ostuni deve essere un’opportunità per tutti e non trasformarsi in una vertenza destinata a generare la perdita di posti di lavoro”, ha concluso Maurizio Bruno.

