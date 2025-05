RSA e Centri diurni, M5S chiede audizione sulla delibera regionale

I pentastellati interrogano la Regione Puglia: “Serve trasparenza sui fondi”

Il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha depositato una richiesta di audizione in Commissione Sanità per discutere la recente delibera della Giunta regionale con cui sono state stanziate le risorse destinate alle RSA e ai centri diurni per l’anno 2025.

A darne notizia sono i consiglieri regionali Marco Galante (capogruppo), Grazia Di Bari, Rosa Barone e Cristian Casili, che sottolineano la necessità di fare chiarezza sui criteri adottati e sulla coerenza con quanto promesso agli operatori del settore nei mesi scorsi.

Nella precedente audizione in Commissione, il M5S aveva chiesto alle Asl un report aggiornato sul rispetto degli standard organizzativi previsti dal regolamento 3/2005, oltre alla rilevazione del numero effettivo di posti estensivi disponibili per i pazienti con disabilità gravissime, alla luce dell’aumento del fabbisogno assistenziale.

Secondo quanto riportato dalla stampa, la delibera approvata dalla Regione non risponderebbe pienamente agli impegni assunti. In particolare, l’Aiop – Associazione italiana ospedalità privata – avrebbe sollevato dubbi sul rispetto degli accordi precedenti.

I consiglieri del M5S hanno quindi chiesto l’audizione dell’assessore alla Sanità Rocco Palese, del Dipartimento Salute, dei direttori generali delle Asl, del presidente regionale Aiop Fabio Margilio e delle altre associazioni di categoria coinvolte. L’obiettivo è chiarire i contenuti della delibera, la programmazione per il prossimo anno e la sostenibilità del sistema socio-sanitario pugliese.

Durante l’audizione, sarà chiesto anche un aggiornamento sullo stato di attuazione del tavolo tecnico sull’Alzheimer, annunciato durante incontri precedenti ma del quale non sono seguite ulteriori comunicazioni. Il M5S intende mantenere alta l’attenzione su un settore considerato strategico per la tutela dei cittadini più fragili.

