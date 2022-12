Roy Paci e Matthias Martelli di scena in Puglia con ‘Fred’

Condividi su...

Dal 15 al 17 dicembre Roy Paci e Matthias Martelli saranno in scena in Puglia con “Fred!”, la vicenda di Fred Buscaglione, un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del nostro Paese. Lo spettacolo, che vede alla regia Arturo Brachetti, inaugura le stagioni teatrali dei Comuni di Corato, Martina Franca e Massafra organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Si parte il 15 dicembre con il primo appuntamento al Teatro Comunale di Corato (porta ore 20.00, sipario ore 20.30) per “La grammatica delle abitudini”, la stagione teatrale finalmente “a pieno regime” dopo le restrizioni imposte dalla pandemia negli ultimi anni.

Il 16 dicembre si fa tappa al Teatro Verdi di Martina Franca (porta ore 20.30, sipario ore 21.00) dove lo spettacolo aprirà la stagione teatrale 2022/2023 del Comune. E per consentire una maggior partecipazione dei cittadini il Comune ha deciso, in accordo con il Tpp, di dar vita a una promozione speciale last minute “Open Day” che dal 15 dicembre prevede un biglietto a costo ridotto a 15 euro. Il biglietto sarà disponibile al botteghino del Teatro Verdi a partire dal 15 dicembre.

Infine, il 17 dicembre i due artisti si sposteranno al Teatro Spadaro di Massafra dove inaugureranno la stagione teatrale 2022/2023 del Comune (porta ore 20.30, sipario ore 21.00).

Chi era Fred Buscaglione? Un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. Cos’ha ancora da dirci Fred? Attraverso il teatro di Matthias Martelli, che mischia gestualità, mimica e parola, con la musica dal vivo di Roy Paci e le invenzioni registiche di Arturo Brachetti, lo spettacolo accompagna lo spettatore attraverso la vita e le canzoni di un genio assoluto. Una miscela di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della sua epoca e nel contempo capace di parlare al futuro.