Rotondella: incidente sulla ss Sinnica, ferito un motociclista

Incidente stradale sulla Statale Sinnica 653 nei pressi del bivio per Rotondella. Si è trattato di uno scontro auto – moto, direzione Policoro, avvenuto attorno alle 12.50. Sul posto il 118 Basilicata. Un ferito, il motociclista, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Policoro per i dovuti accertamenti del caso. Sul luogo del sinistro anche la Polizia stradale per gli opportuni rilievi. Difficoltà nella viabilità sino al completamento delle indagini in corso

