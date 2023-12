Rotonda, Pagana: “Gara condizionata dall’arbitraggio, siamo stanchi di questi errori”

Al termine del match perso contro la Fidelis Andria, l’allenatore del Rotonda Giuseppe Pagana ha commentato così ai nostri microfoni il ko maturato in casa dei federiciani: “Fa male perdere così perchè abbiamo sfoderato una grande prestazione su un campo difficile. Sul primo gol abbiamo sbagliato noi, sul secondo gol ha sbagliato l’arbitro. Difficile da commentare la scelta di invertire il fallo. Ai ragazzi non posso che fare i complimenti. L’ambiente era dei più complicati, ma noi non ci siamo lasciati condizionare dallo stadio importante. L’arbitro si. I collaboratori dovrebbero stare attenti a ciò che fa il loro collega in campo, più che chiedere a chi siede in panchina di stare calmi. Un peccato che certe partite siamo condizionate da episodi, che tra l’altro siano sempre contro di noi”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp