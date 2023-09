Rotonda, Pagana: “Fiero dei miei ragazzi, episodi a noi favorevoli”

L’allenatore del Rotonda Giuseppe Pagana ha commentato così la vittoria raccolta dal suo Rotonda in casa del Casarano: “Il merito è dei ragazzi, che hanno lavorato bassa per tutta le settimana. Giocare a Casarano senza paura è sinonimo di atteggiamento, sono fiero di loro. Ho la fortuna di allenare un gruppo meraviglioso, composto da ragazzi che si mettono a disposizione e che sono capaci di ascoltare i consigli del proprio allenatore. Gli episodi oggi sono stati dalla nostra parte. Siamo riusciti a vincere in casa di una delle favorite alla vittoria finale anche se tutti ci danno già per retrocessi. Cajazzo e Dridi? Sono due ragazzi formidabili, hanno un grande potenziale”.

