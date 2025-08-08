8 Agosto 2025

Massafra - Stadio Italia (foto Todaro/AntennaSud)

Rossoblù a Massafra: il Taranto Calcio trova una nuova casa per il prossimo campionato

Anthony Carrano 8 Agosto 2025
Il Taranto Calcio giocherà allo Stadio Italia di Massafra nella prossima stagione. Lo ha annunciato il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, in un post sui social media, esprimendo gratitudine all’Amministrazione Comunale di Massafra per la disponibilità e la collaborazione dimostrate.

“Ringrazio sentitamente l’Amministrazione Comunale di Massafra per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, avendo concesso, a titolo oneroso, l’utilizzo dello stadio cittadino al Taranto Calcio”, ha dichiarato il Sindaco Bitetti.

“Si tratta di una decisione di grande rilevanza, considerati i lavori di riqualificazione in corso allo Stadio Erasmo Iacovone, che rendono temporaneamente indisponibile la nostra struttura sportiva, e che permetterà di garantire il regolare avvio del campionato di calcio”.

La decisione permetterà al nuovo Taranto del gruppo Ladisa, di iniziare la stagione senza problemi, grazie alla disponibilità dello stadio massafrese.

