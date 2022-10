LECCE – Tutto pronto in provincia di lecce per la somministrazione dell’antinfluenzale, da lunedì 17 ottobre inizierà la distribuzione e così i cittadini rivolgendosi al proprio medico potranno ricevere il vaccino, che consigliano gli esperti è importante fare anche insieme alla quarta dose anticovid. E proprio sulla quarta dose, che ora possono ricevere tutti gli over 12 anni, arriva un particolare invito dal Commissario dell’Asl, visto che per il momento le somministrazioni sono state solo circa 30500.