Ronaldinho torna a giocare in Italia: il 29 agosto sarà a Barletta

Ronaldinho torna a giocare su un campo di calcio in Italia. A 14 anni dalla sua esperienza al Milan, il campione brasiliano sarà il grande protagonista della Partita delle Stelle, evento amichevole in programma domenica 29 agosto allo stadio Cosimo Puttilli di Barletta, con fischio d’inizio fissato alle 20.30.

A dare l’annuncio è stato Mino Cannito, sindaco di Barletta, attraverso i canali social istituzionali: “Ronaldinho e altre leggende del calcio a Barletta per un grande evento internazionale. A breve tutti i dettagli”.

Ronaldinho, Pallone d’Oro nel 2005 e leggenda del Barcellona, sarà capitano della selezione di stelle che prenderà parte alla serata. Il suo ritorno in Italia è stato reso possibile anche grazie all’intermediazione di Francisco Lima, ex centrocampista di Lecce e Roma, oggi procuratore con base proprio in Puglia.

Nei prossimi giorni saranno annunciati i nomi degli altri ex calciatori coinvolti e i dettagli sulla vendita dei biglietti, per quella che si preannuncia come una serata di spettacolo e nostalgia per i tifosi italiani e gli appassionati del grande calcio.

