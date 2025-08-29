Ronaldinho fa gol a Barletta, ma Jogo dos Famosos non incanta

Alla fine l’ospite più atteso ha lasciato la sua firma: c’è stato anche il gol di Ronaldinho nella partita giocata al “Puttilli” di Barletta e vinta dalla selezione brasiliana contro quella italiana per 5-2 in “Jogo dos Famosos”. La risposta del pubblico, però, è stata tiepida: poche presenze sugli spalti per i costi eccessivi da parte dell’organizzazione. Del talento di campioni del calibro di Maicon, Aldair, Zago, Iaquinta e Ronaldinho stesso ormai non c’è più traccia. Gli anni passano per tutti.
