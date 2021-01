Roma | Vitali lascia FI per Conte, D’Attis: “CIAONE”

Il senatore di Francavilla Fontana Luigi Vitali lascia – invero per la seconda volta – Forza Italia. Una mossa per garantire l’appoggio ad un eventuale e nuovo governo Conte. E, magari, farne parte.



“Cari colleghi, come doverosamente comunicato alla presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte. Ho espresso sempre la mia perplessità sulla situazione attuale. E’ stato un onore lavorare con voi”. Questa la comunicazione ai colleghi di Palazzo Madama, dopo aver sentito al telefono la capogruppo Anna Maria Bernini.

La prima reazione, lapidaria, è del segretario regionale di Forza Italia Puglia Mauro D’Attis.

“Non ci mancherai”.

E giù con un bel “CIAONE”