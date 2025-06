Roma, vertice improvviso su ex Ilva a Palazzo Chigi

ROMA – La situazione dell’ex Ilva , secondo

quanto si apprende, è stato al centro di una riunione a Palazzo

Chigi che precede l’ incontro previsto per lunedì prossimo nel

tardo pomeriggio con i sindacati e dal quale dovrebbe emergere

la linea scelta dal governo per uscire dall’impasse che si è

creata dopo il blocco dell’altoforno Afo1. All’incontro erano

presenti tutti i ministri interessati alla vertenza del

siderurgico di Taranto e l’amministratore delegato di Invitalia,

Bernando Mattarella.

Oltre al ministro dell’Industria e del Made in Italy, Adolfo

Urso , che segue in prima persona il difficile passaggio del

gruppo tarantino dal commissariamento a un nuovo gruppo privato

dopo il fallimento del passaggio ad Arcelor Mittal, era presente

il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, al quale compete

la vigilanza su tutto il percorso di decarbonizzazione

dell’acciaieria, un tempo numero uno in Europa. Presente anche

il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, da cui dipende

Invitalia. E la ministra del lavoro, Marina Calderone,

interessata sia per il dossier sicurezza, sia a gestire la

richiesta di cassa integrazione per 4.000 dipendenti.

All’incontro, che si è tenuto a porte chiuse, ha partecipano

anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo

Mantovano.

Prima della riunione il ministro Urso aveva ribadito che

molte delle scelte che si faranno nei prossimi mesi sull’Ilva

dipenderanno dall’esito del ballottaggio di domenica alle

elezioni comunali di Taranto. Il Comune di Taranto, infatti, è

uno dei partner della riconversione e decarbonizzazione

dell’Ilva ed è necessario il suo assenso. In questa situazione

difficile, permane in forse anche la cessione del gruppo, agli

azeri di Baku Steel. Secondo quanto riferito dal ministro questi

sarebbero sempre interessati, ma dopo il blocco dell’Afo1 “il

piano industriale” per ammissione dello stesso Urso sarebbe

“oggi inficiato”, il governo tenterebbe quindi di far rientrare

in partita gli altri competitor indiani e americani, anche se

con Baku c’era un mandato negoziale preferenziale. Di fatto il

valore dell’asset scende ogni giorno. Allo stato Taranto dice

Urso “non potrà più produrre le 6 milioni di tonnellate come da

obiettivi del piano industriale ma al massimo si può arrivare a

4 milioni”. Intanto Acciaierie Italia in amministrazione

straordinaria ha chiesto di mettere in cassa integrazione 4.000

dipendenti di cui 3.400 a Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author