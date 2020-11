Roma | Si è spento lo storico batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio. Aveva 72 anni.

Condividi

Si è spento Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh. L'artista aveva 72 anni, ricoverato da una settimana in una clinica di Roma a causa del virus, pare avesse un'altra patologia pregressa. Dopo giorni di paura - spiega l'amico Roby Facchinetti - sembrava che la situazione stesse migliorando. Poi nella serata di venerdì la terribile notizia. Il saluto della band: "Ciao amico per sempre". La sua ultima fatica era stata 'Rinascerò, rinascerai', il brano composto proprio dall'amico di sempre Roby Facchinetti per Bergamo, martoriata dal Covid-19, per cui aveva scritto un testo sincero, commovente, pieno di fiducia e rispetto per chi stava soffrendo.