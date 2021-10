Roma | Scontri al corteo No Pass, CGIL assaltata: “resisteremo”

Intollerabile violenza a Roma, dove, nel corso di un corte dei No Green Pass in piazza del Popola, alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia, provocando tafferugli e tensioni. Assaltata la sede della Cgil, che su twitter scrive: ‘La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax, resisteremo’.

Al momento, risultano 3 fermi, mentre in tutta Italia, anche in Puglia, si preannunciano manifestazioni di solidarietà verso il sindacato, con sedi aperte a mo’ di “presidio antifascista”.

“Noi – si legge sulle pagine social del sindacato – ai fascisti rispondiamo così: domani tutte le nostre sedi saranno aperte e davanti alla Cgil nazionale si terrà un presidio democratico. Appuntamento a partire dalle 10 e in diretta su www.collettiva.it”