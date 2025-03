Roma, Ranieri: “Stiamo facendo bene, giochiamo partita dopo partita”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, commenta così la vittoria della sua squadra contro il Lecce:

DOVBYK – “Il ragazzo va soltanto supportato, ha il calore di tutto lo spogliatoio. Lo spogliatoio è una famiglia, dobbiamo ricordarci che questo è un ragazzo che tutti i giorni chiama a casa in Ucraina e non sa se la famiglia risponde o meno, i suoi cari sono in una situazione drammatica. E’ un ragazzo sensibile, ha bisogno di affetto, i gol sono importanti, ma io gli ho chiesto di lottare su ogni palla”.

GOL SBAGLIATI – “Possiamo sbagliare dei gol, ma non possiamo prendere certi contropiedi, questo non va bene. Ci cadiamo ogni volta e dobbiamo essere più attenti. Segniamo troppo poco? Quando hai giocatori che non hanno il gol nel dna, li puoi mettere davanti alla porta, ma poi dipende da loro. Noi arriviamo là e spesso sbagliamo, oggi menomale ne è bastato uno”.

IL FINALE DI STAGIONE – “La Roma deve giocare partita dopo partita. Stiamo facendo bene, siamo ripartiti bene dopo la sosta. Adesso non è più il girone d’andata, adesso tutti cercano di fare punti. Sappiamo che adesso arriva una Juventus che ha cambiato allenatore, cercheremo di fare del nostro meglio davanti al nostro pubblico”.

