ROMA – Ci si confrontava su una pubblica amministrazione sempre più trasparente. E invece, durante il convegno tenutosi in Senato organizzato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani in streaming su Zoom, ecco che è partito il filmato che non ti aspetti: ovvero, un porno hentai, con tanto di audio, con incolpevole protagonista Tifa Lockhart, l’eroina del videogioco Final Fantasy VII.

L’imbarazzo dei senatori

Grande imbarazzo e sdegno tra i presenti, tra cui il senatore tarantino Mario Turco e, a margine, l’annunciata denuncia da parte della Mantovani alla Polizia Postale, ora chiamata a scoprire il responsabile.

“Scusate tutti – si sente durante la conferenza – c’è una persona che si è introdotta in maniera…”.

La frase non si conclude. Per fortuna.

Ad ogni modo, dopo l’imbarazzo, la “regia” ha buttato fuori l’intruso e il convegno è ripreso in maniera regolare. Come se nulla fosse accaduto. Con buona pace di Tifa, eroina positiva di uno dei giochi di ruolo giapponesi più amati dai gamer di tutto il mondo, eppure, in un colpo solo, ritrovatasi suo malgrado sbattuta in Senato.