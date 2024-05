ROMA – Era originario di Francavilla Fontana Marco Filomeno, il giovane centauro morto a Roma in seguito ad un incidente stradale mentre era bordo della sua moto moto Yamaha. Il sinistro si è verificato domenica, quando il bolide del ragazzo si è schiantato contro una Fiat all’altezza di Tor di Valle, sulla via del Mare. Filomeno, residente al Laurentino, aveva le sue radici nel brindisino, ma viveva nella Capitale da quando, sin da piccolino, si era trasferito con la sua famiglia. Era uno stimato barman, con esperienza in alcuni del locali più rinomati di Roma.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author