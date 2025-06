Roma, morte Nasta: confermate le condanne per quattro ufficiali della Marina militare

Emessa la Sentenza della corte d’appello di Roma sulla morte del nocchiere brindisino Alessandro Nasta avvenuta a bordo della nave Vespucci 12 anni fa. Confermate le condanne per concorso in omicidio colposo per quattro alti ufficiali della Marina Militare. Le condanne, con la concessione del beneficio della sospensione, vanno da un anno e 2 mesi, ad un massimo di un anno e 10 mesi. Le motivazioni entro 90 giorni.

