Roma – Tra i corriodi e gli uffici di uno dei palazzi simbolo della politica italiana, Montecitorio, per ammirarne non solo la struttura storica ma soprattutto i segreti che custodisce. Dal transatlantico al semicerchio per poi passare attraverso luoghi che hanno visto molti politici compiere scelte decisive per il paese. Questa possibilità l’ha avuta una delegazione di soci del circolo Mcl di Torricella. Un evento fortemente voluto dal medesimo circolo di Leporano. E così che accompagnati dalle due presidenti, insieme al parroco, Don Antonio Quaranta e dal presidente del Comitato vittime del lavoro, Cosimo Semeraro hanno fatto il loro ingresso per la prima volta nella Camera dei deputati. Una promessa mantenuta che ricade nelle celebrazioni del 50 anniversario del Movimento cristiano Lavoratori con l’obiettivo che questa ed altre iniziative con il mondo delle istituzioni possa portare una crescita non solo culturale ma anche economica per piccoli territori come Torricella e Leporano