Roma, incontro Anm e delegazione Anfp-Siap

Il presidente Cesare Parodi e il segretario Rocco Maruotti hanno incontrato nella sede dell’Associazione nazionale magistrati in Corte di cassazione una delegazione delle segreterie nazionali del Sindacato italiano appartenenti polizia (Siap) – e dell’associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp), guidate da Giuseppe Tiani e Massimo Martelli, Enzo Letizia ed Emanuele Ricifari. Al centro del confronto – si legge in una nota – la preoccupazione condivisa rispetto al tema delle risorse umane, un nodo che accomuna forze di polizia e magistratura. I rappresentanti delle forze di polizia hanno sottolineato la soddisfazione per aver individuato preoccupazioni e temi comuni sui quali il confronto e’ necessario. “Abbiamo espresso la nostra piena vicinanza alle donne e uomini delle forze di polizia che quotidianamente si impegnano a tutela della sicurezza dell’intera cittadinanza.

Un incontro in un clima sereno, costruttivo e di collaborazione, che per noi e’ una prima tappa, che ci auguriamo abbia un proficuo seguito”, spiegano il presidente Parodi e il segretario Maruotti.

