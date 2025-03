Roma, il Senato approva il decreto ex Ilva

ROMA – Nell’Aula del Senato è stato approvato con 77 sì, 58 no e un astenuto il decreto che punta a garantire la continuità produttiva e occupazionale degli impianti dell’ex Ilva. Il provvedimento, la cui scadenza è prevista per il 25 marzo, deve ora passare alla Camera.

“Nel caso della ex Ilva non siamo davanti solo ad un’azienda in crisi ma ad una scelta strategica da cui passa il futuro del nostro Paese. L’Italia è un paese leader nel mondo per la produzione di acciaio di qualità e c’è bisogno di reagire davanti alle vicissitudini economiche e giudiziarie che hanno riguardato il gruppo ex Ilva. Non si può rinunciare ad una presenza pubblica nella governance di un processo che può avere forti ricadute sulla crescita”. Lo ha detto la senatrice Pd Annamaria Furlan intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama durante l’esame degli emendamenti presentati al decreto ex Ilva.

“Veniamo da anni di crisi occupazionale, anni di cassaintegrazione per i lavoratori e di una crisi che ha colpito drammaticamente le imprese dell’indotto – ha evidenziato la senatrice Pd – bisogna fare di più per dare garanzie sulla produzione e sull’occupazione, tenendo insieme le forti preoccupazioni sulle ricadute ambientali e sulla salute dei lavoratori e dei cittadini”. “Garantire la continuità produttiva – ha concluso Furlan – è solo il primo passo, bisogna fare presto per un vero rilancio del sito industriale e per le garanzie occupazionali”.

