Roma festeggia i 211 anni della fondazione dei Carabinieri

Roma – 211 anni di storia per la fondazione dell’Arma dei carabinieri. Una data quella del 5 giugno istituita per mettere in evidenza le competenze degli uomini e delle donne dell’Arma, che con passione e dedizione difendono i cittadini in tutto il Paese

Una cerimonia suggestiva che torna nella storica Piazza di Siena dopo circa 10 anni, è iniziata con l’ingresso di tre Reggimenti di formazione rappresentativi delle Organizzazioni dell’Arma: Addestrativa alla Territoriale, dalla Mobile e Speciale alla Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare. A seguire la resa degli onori al Presidente del Senato, Ignazio La Russa e al Ministro della Difesa, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo che hanno passato in rassegna i Reparti schierati.

Il Ministro della Difesa, Crosetto nel suo intervento ha sottolineato

“l’Istituzione da sempre votata alla difesa dei cittadini, soprattutto dei più vulnerabili, l’Arma dei Carabinieri ha dato prova di straordinaria dedizione ed eroico slancio nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Tanto nella lotta alle forme più aberranti di sfruttamento, quanto nel contrasto ai fenomeni di maltrattamento e di bullismo, le donne e gli uomini dell’Arma si sono prodigati, per garantire ai minori vittime di qualsiasi violenza un’esistenza più libera e felice, senza mai esitare, al verificarsi di disastri e quotidiani incidenti, a intervenire in situazioni di rischio, mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella più preziosa dei bambini.

Nel cuore verde di Roma a villa Borghese il

“Villaggio Arma”, uno spazio espositivo e divulgativo dedicato alla cittadinanza e alle famiglie per avvicinare il pubblico alla storia, ai valori e alle attività della Benemerita.

Un modo per vedere da vicino l’operato nei vari settori in cui opera il corpo. Perche se è vero che “ogni cittadino ha una storia da raccontare ai carabinieri anche i carabinieri hanno una storia da raccontare ai cittadini”

