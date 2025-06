Roma, detenuto brindisino evade ma è stato arrestato dopo un furto

ROMA – Detenuto nel carcere di Roma approfitta di una visita media all’ospedale Santo Spirito, ma ruba in un centro estetico: arrestato dopo due giorni di fuga.

Gianluca Calò, 46 anni, originario di Mesagne, è stato nuovamente arrestato dopo essere evaso dal carcere romano di Regina Coeli. Venerdì scorso era riuscito a fuggire durante una visita medica all’ospedale Santo Spirito, ma la sua libertà è durata poco. Nel pomeriggio di oggi, ha rubato denaro e un computer all’interno di un centro estetico in zona Tuscolana. Il proprietario, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, lo ha subito riconosciuto e ha allertato il 112. La polizia lo ha bloccato mentre cercava di scappare con la refurtiva. È stato arrestato per furto ed evasione e riaffidato alla Polizia penitenziaria.

