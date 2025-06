Roma, clamorosa evasione di un detenuto pugliese

Un detenuto del carcere di Regina Coeli, a Roma, è riuscito a fuggire durante una visita ambulatoriale nell’Ospedale Santo Spirito. A renderlo noto è il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (SAPPE), che denuncia l’ennesima falla nel sistema di sicurezza delle traduzioni ospedaliere.

Secondo quanto riportato da Maurizio Somma, segretario SAPPE per il Lazio, l’uomo, un 46enne originario di Mesagne (Brindisi), era in attesa di primo giudizio per l’accusa di rapina. Il detenuto è fuggito all’improvviso, riuscendo ad eludere il controllo degli agenti incaricati del piantonamento.

“È prioritario rintracciarlo al più presto”, ha dichiarato Somma, che ha sollevato forti dubbi sull’effettiva necessità della visita in una struttura ospedaliera esterna, sottolineando anche i pericoli connessi all’uso improprio dei cellulari all’interno delle carceri.

Sulla vicenda è intervenuto anche Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che ha espresso preoccupazione per le condizioni in cui operano quotidianamente gli agenti di Polizia Penitenziaria: “Siamo di fronte a un sistema logorato, con unità operative sotto organico, mezzi obsoleti, formazione inadeguata e turni ben oltre le nove ore”.

Capece ha inoltre criticato la frequenza con cui vengono autorizzati trasferimenti sanitari, spesso in codice rosso, poi rivelatisi non urgenti: “Occorre una seria revisione del sistema sanitario penitenziario. Troppi detenuti vengono inviati in ospedale senza reale urgenza”.

L’evasione ha immediatamente fatto scattare le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Il detenuto risulta ancora in fuga e le indagini proseguono per individuare eventuali responsabilità e falle nel protocollo di sicurezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author