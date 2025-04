Roma blindata per i funerali di Papa Francesco: 4mila agenti in campo

Tutto è pronto a Roma per i funerali solenni di Papa Francesco, che si terranno domani, sabato 26 aprile, alle 10.00 in Piazza San Pietro. Più di 250mila persone hanno già reso omaggio al Pontefice durante i tre giorni di ostensione della salma nella Basilica Vaticana. Dopo il rito serale di chiusura della bara, altre 200mila persone sono attese domani nell’area delle esequie, oltre a coloro che si posizioneranno lungo il percorso del corteo funebre e davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione.

Il corteo funebre

“Il corteo funebre, composto da poche auto con alcuni cardinali e alcuni parenti, procederà a passo d’uomo, tra i 5 e i 10 chilometri orari, per consentire a tutti di dare l’ultimo saluto al Papa”, ha spiegato il prefetto Giannini al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Secondo le stime, saranno necessari poco più di sessanta minuti per completare il tragitto tra Piazza San Pietro e Santa Maria Maggiore.

Roma blindata

La città è stata blindata con un piano di sicurezza straordinario. Sono state istituite green zone e aree off limits, in particolare attorno al Vaticano e lungo il percorso del corteo. Sono stati mobilitati oltre quattromila uomini e donne delle forze dell’ordine, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, ai quali si aggiungono i militari dell’esercito, agenti dell’intelligence e quattromila volontari.

Altri duemila agenti della Polizia Locale di Roma Capitale si occuperanno della viabilità e del rispetto delle chiusure stradali previste per il passaggio dei cortei presidenziali. Diverse squadre dei vigili del fuoco saranno operative con unità specializzate Nbcr per fronteggiare eventuali minacce nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Il dispositivo di sicurezza prevede anche un potenziamento del servizio sanitario d’emergenza, con 55 squadre sanitarie, 11 postazioni mediche avanzate e 52 ambulanze supplementari a disposizione durante l’intera giornata.

Funerali in diretta su Antenna Sud

Antenna Sud trasmetterà in diretta integrale i funerali di Papa Francesco, in programma per sabato 26 aprile a partire dalle ore 9:30.

La copertura dell’evento sarà a cura del giornalista Gianni Sebastio, con collegamenti da Roma affidati all’inviato Francesco Manigrasso, per offrire aggiornamenti in tempo reale e raccontare il saluto del mondo al Santo Padre.

📡 La diretta sarà visibile su:

👉 Canale 14 del digitale terrestre

💻 Streaming su www.antennasud.com/streaming

📲 App ufficiale disponibile su linktr.ee/antennasud

Un appuntamento speciale per seguire da vicino il momento solenne e toccante dell’ultimo saluto a un Pontefice che ha lasciato un segno profondo nella storia della Chiesa e del mondo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author