Roma, Sarebbe stato ricoverato per semplici controlli di Routine Silvio Berlusconi ma la notizia preoccupa e rimbalza nella rete. Proprio oggi, a poche ore dal suo passo indietro per la corsa al Colle ed a poche ore dall’aperture del seggio in Seno a palazzo Chigi per eleggere il presidente della Repubblica, il cavaliere sembra aver bisogno di un controllo. Una notizia che allarma e preoccupa Forzisti e non solo perché è indubbio dirlo Berlusconi oltre ad essere uno degli esponenti politici più discussi, è anche il Leader Che per oltre un ventennio ha rappresentato il nostro Paese