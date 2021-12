ROMA-Al fianco di Assoenologi da tantissimi anni, soprattutto a partire dalla sua carica di assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Dario Stefàno si è sempre contraddistinto per la passione e il grande amore per la sua terra, per il vino e per il grande patrimonio di arte, tradizioni, cultura e civiltà che rappresenta”. È questa la motivazione con cui l’associazione degli enologi italiani ha nominato il senatore del M5s Dario Stefàno personaggio dell’anno. “Sue le proposte di legge per introdurre l’insegnamento di Storia e cultura del vino nelle scuole e per l’Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico”, si legge in una nota. Stefàno è definito “il padre delle norme che hanno introdotto la disciplina delle attività di enoturismo e di oleoturismo nel nostro ordinamento”.