ROMA-“Appartengo alla ‘generazione del preservativo’, cioè quella che era terrorizzata dal non uso del contraccettivo perché l’Aids mieteva vittime e di queste se ne parlava, tanto. Col passare del tempo e del venir meno della ‘notizia’, cioè il numero dei morti per Aids, l’opinione pubblica ha smarrito l’importanza dell’informazione contro questa grave malattia. I morti non ci sono più ma l’Hiv continua a esistere, ed è compito delle Istituzioni ricordarlo e fare in modo che le campagne di prevenzione e informative proseguano e si intensifichino, in parallelo alle terapie di contrasto. È questa la ratio che sta alla base della proposta di legge, da me presentata alla Cameta in tempi pre-Covid e incardinata nelle scorse settimane in Commissione affari sociali a Montecitorio della quale solo anche il relatore, che si pone l’obiettivo di revisionare la l. 135/90 per dotare i clinici, la ricerca, la comunicazione e la community di maggiori strumenti per combattere l’Hiv e l’Aids. Il Covid ha rallentato l’iter della legge ma ciò che stiamo imparando in questi mesi ci sta consentendo di affinare ancora di più le strategie di contrasto all’Hiv”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis, intervenendo al convegno ‘L’HIV 40 anni dopo, rilanciare la lotta alla pandemia dimenticata’, che si è svolto oggi a Roma.