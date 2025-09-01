1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Roma, 36enne salentino tenta suicidio in hotel: salvato dai carabinieri

Dante Sebastio 1 Settembre 2025
centered image

Dramma sfiorato nella notte a Roma, nei pressi della stazione Termini. Un uomo di 36 anni, originario della provincia di Lecce, ha contattato il numero di emergenza 112 annunciando l’intenzione di togliersi la vita mentre si trovava in una stanza d’albergo.

L’operatore della centrale operativa dei carabinieri del Gruppo di Roma ha mantenuto un dialogo con il giovane per guadagnare tempo e rassicurarlo. Nel frattempo una pattuglia della stazione Macao ha raggiunto l’hotel, entrando con un passe-partout nella stanza dove l’uomo era seduto sul davanzale della finestra, con le gambe nel vuoto.

I militari sono riusciti ad afferrarlo per un braccio proprio mentre parlava ancora al telefono con l’operatore, impedendo il gesto estremo.

Il 36enne, che secondo i primi accertamenti avrebbe assunto dei farmaci, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in codice rosso psichiatrico al pronto soccorso. Restano da chiarire le cause che lo hanno spinto al tentativo di suicidio.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, vasto incendio nella zona industriale

1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Gallipoli, sequestrati 100 chili di pesce non tracciato

1 Settembre 2025 Gloria Roselli

Regionali, Sebastiano Leo: “Candidato centrodestra? Non è un nostro problema”

31 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali, Gemmato: “Sanità pugliese ai minimi termini”

31 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Salve, sequestro nel chiosco del fratello dell’assessora: polemica

30 Agosto 2025 Gloria Roselli

Acquarica, Premio Giunco: “intreccio” di arte, storia e tradizione

30 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Il camper Asl Taranto nei mercati: ecco i servizi disponibili

1 Settembre 2025 Laura Milano

Bari, Magalini: “Contento che Dorval sia rimasto, Sala non arriverà”

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Roma, 36enne salentino tenta suicidio in hotel: salvato dai carabinieri

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Minervino Murge: sindaca non ha più maggioranza per dimissioni consiglieri

1 Settembre 2025 Maria Fiorella