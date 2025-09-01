Roma, 36enne salentino tenta suicidio in hotel: salvato dai carabinieri

Dramma sfiorato nella notte a Roma, nei pressi della stazione Termini. Un uomo di 36 anni, originario della provincia di Lecce, ha contattato il numero di emergenza 112 annunciando l’intenzione di togliersi la vita mentre si trovava in una stanza d’albergo.

L’operatore della centrale operativa dei carabinieri del Gruppo di Roma ha mantenuto un dialogo con il giovane per guadagnare tempo e rassicurarlo. Nel frattempo una pattuglia della stazione Macao ha raggiunto l’hotel, entrando con un passe-partout nella stanza dove l’uomo era seduto sul davanzale della finestra, con le gambe nel vuoto.

I militari sono riusciti ad afferrarlo per un braccio proprio mentre parlava ancora al telefono con l’operatore, impedendo il gesto estremo.

Il 36enne, che secondo i primi accertamenti avrebbe assunto dei farmaci, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in codice rosso psichiatrico al pronto soccorso. Restano da chiarire le cause che lo hanno spinto al tentativo di suicidio.

