MONOPOLI – Un jolly d’attacco per mister Laterza. Mattia Rolando sarà il calciatore in grado di ricoprire tutti i ruoli, da esterno a falso nueve a seconda punta in un eventuale attacco a due. Classe 1992, il giocatore arriva dalla Pro Vercelli, dove ha chiuso un esperienza di due stagioni e mezza con 75 presenze e 16 reti. L’esordio tra i pro giovanissimo, all’età di 20 anni, in Seconda Divisione, la vecchia C2, con la maglia del Follonica Gavorrano, poi quattro anni da protagonista in Serie D con Asti, Sporting Bellinzago, Varese e Caronnese e poi il ritorno tra i Pro con il Gozzano, 7 reti nella sua prima stagione e il passaggio all’Arezzo, con gol all’esordio. Da Arezzo a Vercelli con un 2020/2021 da record, 11 reti in 36 presenze, poi la scorsa stagione condita da 3 reti e 7 assist e l’approdo in Puglia. Assieme a lui il Monopoli attende in attacco anche Facundo Lescano, bomber in uscita dall’Entella su cui però sembrano piombate anche Avellino e Pescara e Claudio Santini, che si svincolerà a giugno ma che non appare ancora del tutto convinto a sposare il progetto biancoverde. Per la porta attesa a giorni la chiusura di Saro, mentre l’interesse per l’eventuale ritorno del difensore Michele Ferrara è ancora freddo. Si attende il St.Gilloise, invece, per Paolucci, che dovrebbe rescindere dal club belga per firmare un contratto fino al 2025 con il Monopoli.