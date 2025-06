Roland Garros: Sinner batte Djokovic, è finale con Alcaraz

Jannik Sinner vola in finale al Roland Garros 2025. L’altoatesino, numero uno del ranking ATP, ha superato in semifinale Novak Djokovic al termine di una sfida intensa e combattuta durata oltre tre ore, chiusa in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6.

Nonostante qualche difficoltà iniziale, dovuta al vento e ad alcuni errori di dritto, Sinner è riuscito fin da subito a imprimere un ritmo superiore negli scambi rispetto al serbo, portando a casa il primo set grazie a un unico break. Stesso copione nel secondo parziale: l’azzurro ha mostrato grande solidità da fondo campo e ha piazzato il break decisivo sul 5-5, chiudendo poi il set con autorità al servizio.

Nel terzo set il match si è ulteriormente acceso. Djokovic ha provato a reagire, ma Sinner ha saputo annullare tre set point, affidandosi ancora una volta alla battuta nei momenti chiave e chiudendo definitivamente l’incontro al tie-break.

Con questa vittoria, Jannik Sinner diventa il primo italiano a raggiungere la finale del Roland Garros nel singolare maschile dopo Adriano Panatta, che centrò l’impresa nel 1976.

Domenica l’altoatesino sfiderà in finale Carlos Alcaraz per il titolo dell’Open di Francia 2025, in un confronto tra i due protagonisti della nuova generazione del tennis mondiale.

