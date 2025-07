Rogo in corso a Chieuti, treni fermi sulla linea Adriatica

Un incendio di vegetazione è in corso in provincia di Foggia, nella zona di Chieuti. Per questo la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica è sospesa tra Termoli e Chieuti per un intervento dei Vigili del Fuoco e di un Canadair. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, informano da Trenitalia.

Il rogo è a pochi chilometri dal luogo in cui, nei giorni scorsi, si sono sviluppati altri incendi che hanno anche portato alla chiusura della stessa tratta ferroviaria. Stando a quanto si apprende, le fiamme stanno interessando una vasta area di vegetazione e si stanno sviluppando verso l’entroterra. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco ed un canadair.

