Condividi

Circa 2500 balle di fieno sono andate distrutte da un incendio doloso appiccato la scorsa notte in un fienile in località Calderoso, alla periferia di San Marco in Lamis, nel Foggiano. Il fienile è di proprietà di un 49enne che, ascoltato dagli investigatori, ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.