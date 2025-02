Rogo danneggia ditta a Ruvo di Puglia, nessun ferito

Un incendio ha danneggiato nella tarda mattinata di oggi la sede di una impresa specializzata in forniture e impianti che si trova in via Peucetia a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma a scopo precauzionale, alcuni degli alunni della vicina scuola Cotugno, hanno lasciato in anticipo la scuola. È quanto rende noto il sindaco della città, Pasquale Chieco, che in post pubblicato sui social spiega che le fiamme sarebbero state provocate da “un mezzo in manutenzione che ha preso fuoco mentre era nel garage sotterraneo dell’azienda”. “Per fortuna nessuno si è fatto male”, aggiunge il primo cittadino evidenziando che “gli ambienti scolastici non sono mai stati interessati dall’incendio”, che la scuola non è stata evacuata ma che la dirigente “ha consentito l’uscita anticipata di alcuni studenti prelevati dai genitori”. “Ci saranno tempo e modo per approfondire l’accaduto, ora mi preme esprimere vicinanza ai titolari e ai lavoratori dell’impresa che hanno subito un duro colpo”, conclude Chieco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Sull’acaduto indagano i carabinieri. (ANSA).

