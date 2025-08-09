Rogo auto manager BMS, la solidarietà dei sindacati: “Violenza da condannare”

Le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil, in una nota, esprimono “convinta solidarietà e manifestano vicinanza all’avvocata Rossana Palladino, amministratrice unica della Brindisi Multiservizi (Bms), per il vile atto intimidatorio recentemente subito”. Il riferimento è al danneggiamento dell’auto della donna a causa di un incendio divampato nella notte a Brindisi, di probabile origine dolosa. “Al contempo, condanniamo con fermezza – aggiungono – ogni forma di violenza e di intimidazione che, rischiando di far sprofondare la città capoluogo e l’intero territorio in un baratro civile e sociale, va scongiurata decisamente”. “I risultati conseguiti negli ultimi mesi, per assicurare prospettive alla Bms ed ai suoi 140 dipendenti – meritano proseguono i sindacati – attenzione straordinaria e condivisa, anche in funzione dei servizi da garantire alla comunità brindisina, assicurandone la continuità”.

Le tre sigle sindacali confermano “la propria fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura, con la certezza che presto potranno assicurare alla giustizia i responsabili del vile attentato”, e “saranno come sempre al fianco delle istituzioni democratiche, di cui condivideranno ogni iniziativa opportuna ed appropriata in merito a quanto accaduto”.

