Roghi tossici, sequestrata discarica abusiva tra Valenzano e Ceglie: due denunciati

BARI – Rifiuti accumulati e bruciati che hanno sprigionato fumi tossici visibili in tutta la zona. Due persone sono state denunciate dai carabinieri Forestali di Bari con il supporto dei colleghi di Carbonara per i reati di discarica abusiva e combustione di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. I militari hanno sequestrato il terreno di circa 10.000 mq, situato tra Bari – Ceglie del Campo e Valenzano, che sarebbe stato adibito a una vera e propria discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non.

Secondo quanto ricostruito anche attraverso il supporto di telecamere, droni e servizi di appostamento, uno dei due denunciati avrebbe trasportato quasi quotidianamente i rifiuti nella discarica mentre il gestore di fatto del sito avrebbe diretto le operazioni di scarico e periodicamente avrebbe proceduto alla combustione di grossi cumuli di rifiuti. I roghi hanno generato colonne di fumo nero che visibili dalle zone limitrofe erano oggetto di lamentele da parte dei residenti.

Oltre alla discarica, è stato sequestrato anche l’autocarro con cui i rifiuti venivano trasportati e scaricati in zona che, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, sarà oggetto di confisca.

