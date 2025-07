Roghi in Salento: “In due settimane in fumo 260 ettari di vegetazione”

“Incendi alimentati dalle temperature elevate, ma soprattutto da campi abbandonati, ulivi secchi e ritardi negli espianti legati alla Xylella”

In appena due settimane, nel Leccese sono andati in fumo circa 260 ettari di vegetazione, consumati da incendi alimentati non solo dalle temperature elevate, ma soprattutto da campi abbandonati, ulivi secchi e ritardi negli espianti legati alla Xylella. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Effis Copernicus, che segnalano una situazione fuori controllo in molte aree del Salento.

Le fiamme, alimentate dalla presenza di sterpaglie, infestanti, impianti irrigui abbandonati e cumuli di rifiuti, generano vere e proprie nubi tossiche che arrivano anche nei centri abitati. In alcuni casi, la temperatura sprigionata dai roghi supera i 750 gradi, trasformando migliaia di ulivi secchi in torce roventi.

“Una strage che si ripete ogni anno, lasciando paesaggi lunari – denuncia Coldiretti -, mentre la burocrazia rallenta espianti e reimpianti, aggravando una crisi già devastante”. Il fenomeno non colpisce solo l’agricoltura, ma ha gravi ripercussioni anche sul turismo, danneggiando l’immagine di un territorio rinomato per le sue bellezze naturali.

Il 60% degli incendi, secondo Coldiretti, sarebbe di origine dolosa, spesso causato da piromani che approfittano della situazione di degrado e della mancanza di sorveglianza sistemica. In questo contesto, gli agricoltori rappresentano l’unica rete di controllo sul territorio, spesso esposti in prima persona ai rischi.

“Senza la loro presenza, il bilancio dei danni sarebbe ancora più drammatico”, sottolinea l’organizzazione evidenziando anche il rischio per la sicurezza pubblica causato dalle fiamme che coinvolgono impianti in plastica e rifiuti, con conseguenti esalazioni nocive.

A pesare sulla situazione è anche il clima sempre più estremo, con un aumento delle temperature di 0,69°C rispetto alla media 1991-2020 e di 1,57°C rispetto ai livelli preindustriali, come registrato dal sistema meteorologico Copernicus.

“La tropicalizzazione del clima e l’assenza di prevenzione strutturata stanno trasformando il Salento in una polveriera”, conclude Coldiretti Puglia chiedendo interventi immediati per snellire la burocrazia, completare gli espianti e rafforzare la prevenzione antincendio con il coinvolgimento diretto del mondo agricolo.

