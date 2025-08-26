27 Agosto 2025

Rodolfo Valentino: “99 anni dopo, il mito dimenticato nella sua città natale”

Redazione 27 Agosto 2025
Polemiche a Castellaneta per il monumento abbandonato, FdI critica il Comune: “Inerzia grave dell’amministrazione”

Nel giorno in cui ricorrono i 99 anni dalla scomparsa di Rodolfo Valentino, mito del cinema muto e figlio illustre di Castellaneta, scoppia la polemica sullo stato del monumento dedicato all’attore.

Fratelli d’Italia ha espresso indignazione per l’incuria in cui versa la statua, da oltre quindici giorni avvolta in un telo di plastica e lasciata a terra, senza protezioni contro possibili atti vandalici.

Secondo il partito, le segnalazioni del gruppo consiliare hanno spinto la Soprintendenza a programmare un sopralluogo, risultato però infruttuoso per l’assenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e della ditta incaricata. “Un comportamento grave che dimostra mancanza di rispetto verso la memoria di Valentino e verso i cittadini”, hanno dichiarato Dario Iaia, presidente provinciale di FdI Taranto, e Aldo Scarano, coordinatore cittadino di Castellaneta, in una nota congiunta.

Il partito chiede ora alla Soprintendenza una nuova data di sopralluogo e misure immediate per la custodia del monumento, mentre al sindaco di Castellaneta si sollecita la messa in sicurezza e l’avvio dei lavori promessi

“Rodolfo Valentino non appartiene solo a Castellaneta, ma è patrimonio di tutti. La sua memoria va difesa con fatti, non con parole”, hanno concluso Iaia e Aldo Scarano.

