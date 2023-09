Rockwool Sail GP: Benedetta Pilato saluta i migliori velisti al mondo

Mancano pochissimi giorni al ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix di Taranto, la regata più emozionante al mondo, in programma sabato 23 e domenica 24 settembre, nello specchio d’acqua davanti al Lungomare Vittorio Emanuele III.

Ospite d’eccezione nel quarto dei dodici eventi previsti nella stagione 4 di SailGP, che vedrà sfidarsi 9 team nazionali (a causa dell’esclusione del team neozelandese per i danni riportati all’ala a Saint-Tropez) con i catamarani volanti F50, sarà la detentrice del titolo europeo sui 100 metri rana, Benedetta Pilato.

Il ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix, che ha ricevuto il patrocinio morale del CONI, oltre che il supporto di FIV (Federazione Italiana Vela), Assonautica Italiana e Assonautica Taranto, ospiterà nei due giorni di gare la nuotatrice, da sempre legatissima alla sua terra d’origine, che seguirà da vicino la competizione e sarà presente alla premiazione.

Tarantina, classe 2005, Benedetta Pilato nel 2022 ha vissuto il suo anno d’oro sui 100 metri rana, vincendo a Budapest i Mondiali e a Roma gli Europei, titolo che la vede campionessa in carica. Inoltre, ai Mondiali di Fukuoka del luglio scorso, ha conquistato il bronzo nei 50 metri rana; una conferma sul podio iridato, dopo le edizioni del 2019 e del 2022, nelle quali aveva chiuso seconda su questa distanza.

“Una iniziativa veramente emozionante per me e la mia città – dichiara Benedetta Pilato. Sono felice di poter assistere alla regata e prendere parte alle premiazioni”.

“Per noi è sempre un orgoglio riabbracciare una nostra figlia – così il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci – che tanto lustro ha dato e continuerà a dare alla nostra città. SailGP e Benedetta Pilato sono due eccellenze, che si coniugano tra di loro condividendo gli stessi valori”.

Diverse tipologie di biglietti per seguire il ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix, oltre che le informazioni sull’evento, sono disponibili sul sito SailGP.com/Italy. Durante il weekend sarà possibile ammirare in azione velisti di fama mondiale, tra cui 19 medagliati olimpici (14 uomini e 5 donne), che in totale vantano 32 successi ai Giochi. Tra questi Ben Ainslie, Jimmy Spithill e Tom Slingsby. In particolare, è disponibile un’ampia gamma di biglietti: da quelli per la tribuna d’onore sul lungomare con vista esclusiva sul campo di gara a quelli per la Rotonda Marinai d’Italia, alle soluzioni premium sia in acqua sia a terra, compresi i pacchetti con cibo e bevande. I fan, infine, possono anche esplorare il ‘dietro le quinte’ con i tour del SailGP Team Base godendo di una visita esclusiva dei “garage della pit lane”, dove gli atleti e i team di terra preparano i catamarani F50 ad alta tecnologia.

Dalle 13:30 alle 15:00 di sabato e domenica sarà RaiPlay a trasmettere in diretta le sei regate in programma, mentre RaiSport le trasmetterà in differita, sabato alle 18:30 e domenica alle 19:00. Media partner dell’evento è Radio Norba, presente con un truck all’interno del Race Stadium, posizionato nella Rotonda Marinai d’Italia.

Il valore del ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix a Taranto va ben oltre quello dell’evento sportivo internazionale. La Regione Puglia e l’assessorato regionale al Turismo, attraverso Pugliapromozione, hanno scelto di sostenere nuovamente il SailGP a Taranto nell’ambito del prodotto turistico Sport, Natura, Benessere. L’obiettivo più ampio è quello di promuovere e consolidare la Puglia come “destinazione sportiva”, visto che questi eventi contribuiscono in modo efficace a internazionalizzare e ampliare la stagione turistica.

I nove team giungeranno a Taranto due settimane dopo il terzo evento di Stagione 4 disputato a Saint Tropez, dove Emirates Great Britain SailGP Team di Ben Ainslie ha vinto davanti ad Australia SailGP Team di Tom Slingsby. Il team australiano si presenterà a Taranto conducendo la classifica generale, seguito da quello spagnolo e da ROCKWOOL Denmark SailGP Team.

